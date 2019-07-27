СЕГОДНЯ 11:41 2019-07-27T11:41:30+03:00

В Японии частная ракета после запуска упала в море. Фото: скрин с видео

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Космическая ракета "МОМО-4" через несколько минут после запуска упала в море. Об этом сообщила венчурная компания Interstellar Technologies, которой принадлежит ракета.

Отмечается, что в результате сбоя в бортовом компьютере, раньше времени произошло автоматическое отключение двигателя ракеты. По данным компании, ракета упала в океан, говорится в сообщении в "Твиттере".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, первый запуск одноступенчатой ракеты MOMO-1 состоялся 30 июля 2017 года. Он также завершился неудачей. Тогда полет ракеты длился около 80 секунд, она смогла преодолеть высоту 20 километров,а затем упала в Тихом океане. Затем последовало еще три попытки. Только одна из них была успешной.

В мае 2018 года ракете удалось благополучно выйти в открытый космос и достичь высоты 113 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU