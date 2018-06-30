Частная японская ракета взорвалась сразу после запуска

СЕГОДНЯ 08:39 2018-06-30T08:39:30+03:00

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Частная японская ракета МОМО-2 венчурной компании Interstellar Technologies взорвалась почти сразу после старта с полигона, расположенного на острове Хоккайдо.

Как стало известно, космический аппарат поднялся в воздух на несколько десятков метров, однако затем из двигателя пошел черный дым, и ракета рухнула прямо на стартовую площадку. В результате на месте происшествия прогремел взрыв, вызвавший сильный пожар.

Стоит отметить, что это уже вторая неудачная попытка Interstellar Technologies запустить ракету без участия национального космического агентства JAXA. Стоимость проекта составила 50 миллионов иен (445 тысяч долларов), сообщает японская телерадиовещательная корпорация NHK.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, первый запуск одноступенчатой ракеты MOMO-1 состоялся 30 июля прошлого года. Он также завершился неудачей. Правда, тогда полет ракеты длился около 80 секунд, она смогла преодолеть высоту 20 километров и упала в Тихом океане.