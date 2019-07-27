Рябков рассказал о шансах на спасение СВПД

СЕГОДНЯ 22:18 2019-07-27T22:20:07+03:00

По его словам, Россия к этому давно призывает

Изменить размер текста: A A

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о том, что может повысить шансы на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий. Этот документ - политическое соглашение между Ираном и рядом стран о ядерной программе восточной страны. В прошлом году США вышли из договора пригрозив Ирану санкциями.

По мнению дипломата, шансы на спасение СВПД повысятся если механизм INSTEX будет открыт для третьих стран и для сделок с иранской нефтью.

"Мы хотим разобраться, что представляют сигналы от высокопоставленных представителей европейской внешнеполитической службы, что INSTEX может быть раскрыт для третьих стран - для обслуживания в том числе сделок с нефтью. Если это произойдет реально, то шансы на выживание СВПД существенно повысятся. Мы к этому давно призываем", - заявил Рябков РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU