США ожидает, что Иран продолжит соблюдать СВПД
Вашингтон рассчитывают, что Тегеран продолжит соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе несмотря на то, что Соединённые Штаты вышли из договора в одностороннем порядке. Соответствующие заявление сделал спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
По словам спецпредставителя США, ядерная сделка «устанавливала очень низкую планку» требований к Тегерану, поэтому «для Ирана более выгодно остаться в сделке, нежели выйти из нее». Однако он заметил, что «это может измениться».
«Мы ожидает, что Иран будет соблюдать» - подчеркнул Хук.
Напомним, что в мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона в одностороннем порядке из так называемой ядерной сделки, заключенной между Ираном и Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией. Министр иностранных дел России тогда выразил надежду, что остальные участники соглашения с Тегераном оперативно выработали шаги по сохранению СВПД, который дипломат назвал «важнейшим документом для региональной стабильности и для поддержания режима нераспространения оружия массового уничтожения».
ИСТОЧНИК KP.RU