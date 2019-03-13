США ожидает, что Иран продолжит соблюдать СВПД

СЕГОДНЯ 18:20 2019-03-13T18:20:16+03:00

В Вашингтоне считают, что Тегерану выгоднее следовать условиям ядерной сделки, чем отказаться от нее

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Вашингтон рассчитывают, что Тегеран продолжит соблюдать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе несмотря на то, что Соединённые Штаты вышли из договора в одностороннем порядке. Соответствующие заявление сделал спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

По словам спецпредставителя США, ядерная сделка «устанавливала очень низкую планку» требований к Тегерану, поэтому «для Ирана более выгодно остаться в сделке, нежели выйти из нее». Однако он заметил, что «это может измениться».

«Мы ожидает, что Иран будет соблюдать» - подчеркнул Хук.

Напомним, что в мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона в одностороннем порядке из так называемой ядерной сделки, заключенной между Ираном и Россией, Китаем, Великобританией, Францией, Германией. Министр иностранных дел России тогда выразил надежду, что остальные участники соглашения с Тегераном оперативно выработали шаги по сохранению СВПД, который дипломат назвал «важнейшим документом для региональной стабильности и для поддержания режима нераспространения оружия массового уничтожения».

ИСТОЧНИК KP.RU