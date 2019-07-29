2019-07-29T14:48:06+03:00
Политика

Началось серийное производство российских истребителей пятого поколения Су-57

Малозаметный самолет обладает высоким интеллектом бортового оборудования [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В России началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57В России началось серийное производство истребителей пятого поколения Су-57Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России началось серийное производство новейших российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Об этом сообщил разработчик в брошюре, посвященной 80-летию ОКБ им. Сухого.

«Многофункциональный авиационный комплекс пятого поколения, обладающий высоким интеллектом бортового оборудования, малой заметностью, большими рубежами перехвата воздушных и уничтожения наземных целей. В 2019 г. запущен в серийное производство, подписан долгосрочный контракт с Минобороны на поставку более 70 самолетов», — говорится в распространенном сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года появилось видео маневров четырех Су-57. На видео российские истребители летят друг за другом очень близко, дистанция между ними минимальная – буквально несколько метров.

СПРАВКА «КП»

Су-57 — перспективный российский малозаметный самолет пятого поколения, также известный как ПАК ФА (перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), был создан ОКБ Сухого. Впервые поднялся в воздух в 2010 году.

Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с преодолением систем Противоракетной обороны (ПВО), дальней разведки и устранения всех существующих систем управления авиацией противника.

Маневры российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57.Кадры сняты с рампы транспортного Ан-12

ИСТОЧНИК KP.RU

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