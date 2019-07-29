2019-07-29T16:03:46+03:00
В мире

Разоблаченная журналистами "блогер года" найдена мертвой в Дублине

Немка Мари Софи Хингст получила известность, выдумав себе погибших в Холокосте еврейских предков
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мать блогерши считает, что она могла покончить с собойМать блогерши считает, что она могла покончить с собойФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Немецкий блогер Мари Софи Хингст найдена мертвой у себя дома в Дублине. Тело женщины обнаружили на кровати. Признаков насильственной смерти не зафиксировано.

Мари Софи Хингст стала известна после серии публикаций, посвященных ее еврейским предкам, большая часть которых якобы погибла во времена Холокоста. В 2017-м году девушку даже удостоили звания "Блогер года", а позже выяснилось, что все ее истории были выдумкой.

На самом деле предки Хингст - немецкие протестанты, а список из 22 "жертв Холокоста", внесенный в мемориал "Яд Вашем" в Иерусалиме, полностью состоит из несуществующих людей. Сама блогерша объяснила такие странные поступки депрессией, а незадолго до гибели призналась, что чувствует себя загнанной в угол.

Мать девушки Корнелия Хингст считает, что ее дочь могла покончить с собой. Результаты вскрытия станут известны позднее, передает iLaw Journals University News.

Сайт kp.ru писал, что в конце 2018 года в Германии вскрылась еще одна похожая история. Журналист немецкого Spiegel Клаас Релоциус на протяжении семи лет врал читателям, публикуя ложные сведения в своих статьях. Репортер придумывал отдельные истории, искажал действительность и делал преувеличения, чтобы его материалы были более захватывающими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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