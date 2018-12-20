2018-12-20T12:01:21+03:00
В мире

Немецкий "журналист года" на протяжении семи лет врал читателям

Репортер журнала Spiegel просто выдумывал отдельные части своих статей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Обладатель премии «Журналист года» признался во враньеОбладатель премии «Журналист года» признался во враньеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Репортер немецкого журнала Spiegel Клаас Релоциус на протяжении семи лет публиковал статьи, в которых реальные факты смешивались с выдумкой. Чтобы делать свои материалы более захватывающими, журналист просто искажал действительность и придумывал истории.

Так могло продолжаться еще очень долго, если бы один из коллег Релоциуса - Хуан Морено, с которым они вместе работали над статьей "Граница охотника", повествующей о патрулировании границы Мексики и США, не заподозрил мужчину в непрофессионализме.

Руководство журнала решило лично расспросить репортера, и тот под давлением вынужден был во всем признаться. Оказалось, что с 2011 года Релоциус написал около 60 статей для Spiegel и не менее 14 из них были сфабрикованы. В результате издание вынуждено было создать специальную комиссию, которая теперь занимается проверкой всех материалов этого журналиста на соответствие фактам.

Стоит отметить, что сам Релоциус до скандала пользовался невероятной популярностью не только у читателей, но и у своих коллег, которые равнялись на него. Репортер неоднократно получал различные награды, входил в рейтинг Forbes и даже становился немецким журналистом года по версии CNN.

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