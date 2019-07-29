Трое сотрудников министерства Афганистана погибли при обрушении стены

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-29T16:52:41+03:00

Инцидент произошел на территории ведомства по делам хаджа и ислама в Кабуле

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На территории министерства по делам хаджа и ислама Афганистана в Кабуле произошло обрушение. Рухнула одна из стен здания.

Жертвами инцидента стали по меньшей мере трое сотрудников ведомства, еще пятеро получили травмы, сообщает агентство Pajhwok в своем микроблоге Twitter. Других подробностей происшествия не приводится.

Сайт kp.ru писал, что несколькими днями ранее в Кабуле произошли сразу три взрыва. Один из них прогремел в непосредственной близости к автобусу, в котором находились сотрудники министерства шахт Афганистана. Террорист-смертник подорвал бомбу, подъехав к транспортному средству на мотоцикле.

Жертвами терактов стали десять человек, в том числе пять женщин и один ребенок. Также насчитывается свыше 40 пострадавших. Предполагается, что за все три взрыва ответственна запрещенная в РФ террористическая группировка "Талибан".

ИСТОЧНИК KP.RU