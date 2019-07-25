2019-07-25T19:09:24+03:00
Происшествия

В Кабуле прогремели три взрыва: погибли десять человек

Целью террористов стал автобус с сотрудниками министерства шахт Афганистана
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Десять человек погибли при взрыве правительственного автобуса в КабулеДесять человек погибли при взрыве правительственного автобуса в КабулеФото: REUTERS
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В четверг, 25 июля, в столице Афганистана прогремели три взрыва. Жертвами терактов стали десять человек, в том числе пять женщин и один ребенок. Также известно о 41 пострадавшем.

Представитель министерства внутренних дел страны Насрат Рахими сообщил, что по меньшей мере один из взрывов был осуществлен террористом-смертником. Экстремист подорвался к автобусу, в котором в этот момент находились сотрудники министерства шахт, и привел бомбу в действие.

Два других взрыва прогремели в Кабуле чуть позже. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся, передает телеканал 1TV.

Сайт kp.ru писал, что в начале месяца мощный взрыв прогремел в дипломатическом квартале Кабула. Погибли свыше 30 человек, около 70 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла запрещенная в России террористическая организация "Талибан".

ИСТОЧНИК KP.RU

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