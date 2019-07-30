2019-07-30T10:52:50+03:00
Политика

Захарова назвала безумием планы Киева создать «всемирный русскоязычный канал»

Ранее замглавы офиса президента Украины заявил, что необходимо бороться за умы украинцев в Крыму и Донбассе, а также россиян на территории России
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Идея замглавы офиса президента незалежной Кирилла Тимошенко о создании «всемирного русскоязычного телеканала» для «борьбы за умы украинцев» и «за умы россиян на территории России» является безумием. Соответствующие заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«То есть, чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал. Это же надо додуматься: выделять средства для «покрытия» русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский, в соответствии с новым законом о языке, разрешён только для частного общения и религиозных обрядов!», - отметила она в своем аккаунте в Facebook, добавив, что такая история большее напоминает «какую-нибудь библейскую притчу, чем ситуацию из наших дней».

Напомним, закон об исключительности украинского языка был подписан экс-президентом незалежной Петром Порошенко 15 мая. Через два месяца, 16 июля, на Украине вступил в силу. В ООН призвали Киев обеспечить языковые права национальных меньшинств страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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