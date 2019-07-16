Закон об исключительности украинского языка вступил в силу

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-16T12:15:18+03:00

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Во вторник, 16 июля, на Украине вступил в силу закон об исключительности украинского языка, однако на данный момент не все положения документа вступили в силу, в том числе штрафы за его нарушения.

Теперь заседания органов госуправления, деятельность сотрудников правоохранительных органов страны должны проводиться исключительно на украинском языке, тоже касается документации госорганов. Действие закона затронет и иные сферы, такие как образование, медицину, проведение публичных мероприятий.

Напомним, закон об исключительности украинского языка был подписан экс-президентом незалежной Петром Порошенко 15 мая. Накануне, заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что на заседании Совета Безопасности ООН 16 июля в связи с вступлением в силу закона об исключительности украинского языка будет поднят вопрос нарушения Украиной минских соглашений, поскольку документ нарушает один из пунктов договоренностей, прописывающий право жителей Донбасса на языковое самоопределение.

ИСТОЧНИК KP.RU