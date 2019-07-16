В ООН призвали Киев обеспечить языковые права национальных меньшинств страны

СЕГОДНЯ 19:52 2019-07-16T19:52:08+03:00

На Украине 16 июля вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни

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Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что принятый на Украине закон о государственном языке вызывает озабоченность Организации Объединенных Наций, несмотря на устранение ряда спорных моментов в его итоговой редакции. Такое заявление она сделала, выступая на заседании Совета Безопасности по принятию на Украине закона о государственном языке.

"Хотя многие спорные вопросы были урегулированы в итоговом варианте, закон по-прежнему вызывает озабоченность", - приводит ТАСС ее слова.

Розмари ДиКарло добавила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает украинское правительство разработать закон о реализации прав национальных меньшинств Украины.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на Украине 16 июля вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Оппозиционные депутаты в ответ на это уже зарегистрировали законопроект, который должен отменить его действие.

ИСТОЧНИК KP.RU