В ООН призвали Киев обеспечить языковые права национальных меньшинств страны
Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло заявила, что принятый на Украине закон о государственном языке вызывает озабоченность Организации Объединенных Наций, несмотря на устранение ряда спорных моментов в его итоговой редакции. Такое заявление она сделала, выступая на заседании Совета Безопасности по принятию на Украине закона о государственном языке.
"Хотя многие спорные вопросы были урегулированы в итоговом варианте, закон по-прежнему вызывает озабоченность", - приводит ТАСС ее слова.
Розмари ДиКарло добавила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает украинское правительство разработать закон о реализации прав национальных меньшинств Украины.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, на Украине 16 июля вступил в силу закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни. Оппозиционные депутаты в ответ на это уже зарегистрировали законопроект, который должен отменить его действие.
ИСТОЧНИК KP.RU