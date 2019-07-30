Ничего нового: эксперт оценил идею США о расширении санкций против РФ

СЕГОДНЯ 11:30 2019-07-30T11:30:24+03:00

Расширение санкций не будет способствовать налаживанию отношений России и США Фото: REUTERS

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Американские сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен предложили включить в военный бюджет США возможность расширения санкций против энергетического, банковского и оборонного сектора России на случай ее "вмешательства" в выборы.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что в этой инициативе нет ничего нового - Вашингтон просто придерживается курса на сдерживание Москвы. К улучшению отношений между странами такие шаги точно не приведут.

"Это даже не просто расширение санкций, это упрощение их введения. <...> Учитывая антироссийские настроения как в конгрессе — в палате представителей, так и в сенате, вполне возможно, что эти санкции примут", — сказал Блохин.

По его мнению, президент США Дональд Трамп по-прежнему не суверенен в российском направлении даже несмотря на то, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве" РФ в выборы оказался "мыльным пузырём". Что касается инициаторов проекта, то они просто увеличивают свой политический имидж, считает эксперт.

"По крайней мере, Марко Рубио пытался баллотироваться в президенты, он очень амбициозный", — цитирует телеканал RT Блохина.

Сайт kp.ru писал, что 19 июля в конгресс США был внесен очередной проект о санкциях против России.

ИСТОЧНИК KP.RU