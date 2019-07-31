Глава МИД Германии заявил, что вопрос репарации перед Польшей закрыт
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что вопрос военных репарациях перед Польшей закрыт. Об этом он сообщил после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.
При этом министр иностранных дел Германии отметил, что Берлин чувствует себя обязанным "хранить память о преступлениях нацистов" даже тогда, когда уйдет из жизни последний свидетель этого.
Ранее президент Польши Анджей Дуда, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что с точки зрения Варшавы, вопрос немецких репараций за ущерб, понесенный Польшей во Второй Мировой войне, остается открытым. По его словам, промежуточные результаты работы экспертной группы говорят о том, что значительная часть ущерба не была компенсирована. В частности это касается Варшавы, которая была разрушена до основания в 1944 году.
ИСТОЧНИК KP.RU