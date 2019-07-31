Глава МИД Германии заявил, что вопрос репарации перед Польшей закрыт

СЕГОДНЯ 23:17 2019-07-31T23:17:18+03:00

При этом Хайко Маас отметил, что Берлин обещает "хранить память о преступлениях нацистов"

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что вопрос военных репарациях перед Польшей закрыт. Об этом он сообщил после встречи со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве.

При этом министр иностранных дел Германии отметил, что Берлин чувствует себя обязанным "хранить память о преступлениях нацистов" даже тогда, когда уйдет из жизни последний свидетель этого.

Ранее президент Польши Анджей Дуда, как ранее писал сайт kp.ru, заявил, что с точки зрения Варшавы, вопрос немецких репараций за ущерб, понесенный Польшей во Второй Мировой войне, остается открытым. По его словам, промежуточные результаты работы экспертной группы говорят о том, что значительная часть ущерба не была компенсирована. В частности это касается Варшавы, которая была разрушена до основания в 1944 году.

ИСТОЧНИК KP.RU