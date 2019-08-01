Минобороны к 75-летию освобождения Каунаса от фашистов обнародовало уникальные документы

СЕГОДНЯ 02:29 2019-08-01T03:18:33+03:00

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К 75-летию освобождения Каунаса от немецко-фашистских захватчиков на сайте министерства обороны России открылся новый историко-познавательный раздел, в котором впервые опубликованы уникальные рассекреченные документы из фондов Центрального архива ведомства.

1 августа 1944 года Красная Армия освободила второй по величине город Литвы после более чем трехлетней оккупации.

Посетители ресурса могут ознакомиться с архивными фотографиями, которые красноречиво рассказывают, как советские воины-освободители разминировали улицы Каунаса, где было обезврежено более 83 тонн разных бомб – около пяти с половиной тысяч снарядов, способных взорваться в любой момент. Как бойцы Красной Армии доставляли продукты для местных жителей и восстанавливали инфраструктуру города.

Минобороны опубликовало снимки из фотоальбом штаба инженерных войск 3-го Белорусского фронта с фотографиями полуразрушенного КаунасаФото: Министерство обороны РФ

Кроме того, среди рассекреченных документов опубликованы материалы о зверствах гитлеровских оккупантов и местных карателей в годы Великой Отечественной войны. В частности, составленный 17 июля 1944 года акт о преступлениях армии Вермахта и литовской эсэсовской организации «Смовчики» («Душители»), которые держали в постоянном страхе население местечка Меречь Алитусского района Каунасской области.

Страницы старого фотоальбома – красноречивые свидетели тех событийФото: Министерство обороны РФ

«Только за несколько дней ноября 1941 года карательные отряды немецких войск после жестоких издевательств и пыток уничтожили около 900 человек. Многие из них были закопаны или сожжены живыми. На рабский труд в Германию из небольшого селения Меречь были угнаны около 200 человек», - отмечают в Минобороны России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в июле российское оборонное ведомство опубликовало рассекреченные документы об освобождении Вильнюса, ужасах «нового порядка», установленного фашистами в оккупированном городе, и паническом отступлении гитлеровцев.

ИСТОЧНИК KP.RU