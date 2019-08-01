Более трех миллионов россиян стали невыездными из-за долгов

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-01T10:30:13+03:00

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С начала года количество россиян, которые не смогут выехать за границу из-за долгов, выросло на один миллион. Теперь Россию не могут покинут 3,58 миллиона должников. Именно такое количество граждан зафиксировала Федеральная служба судебных приставов (ФССП) на начало июля 2019 года.

Служба судебных приставов сообщает общая сумма долга граждан, находившихся в стоп-листе Погранслужбы, составила 1,47 триллиона рублей. С января по июль 2019 года было вынесено почти 4 миллиона постановлений о временном ограничении на выезд.

Из материалов ФССП следует, что самый большой прирост невыездных зафиксирован в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах, а наименьший - на Урале.

Как сообщал сайт kp.ru, к концу прошлого года ограничение распространялось на 2,6 миллиона граждан. Почти треть из всех невыездных (863 тысячи человек) были должниками по банковским кредитам. Более полумиллиона россиян задолжали по алиментам, а 285 тысяч долгое время не оплачивали услуги ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU