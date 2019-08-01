Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал о мечте остаться в живых
Пятый президент Украины Петр Порошенко поделился, кем видит себя через десять лет.
«Я бы очень хотел, чтобы я был жив, - рассказал он в интервью «Украинской правде». - И мечтал бы, чтобы я завершал свои полномочия депутата Европейского парламента».
Порошенко ранее заявлял, что в 2024 году намерен баллотироваться на должность депутата Европарламента. На это он рассчитывал после вступления Украины в Европейский Союз.
Сайт kp.ru писал, что Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью в урегулировании уголовных дел, которые заведены на него на Украине.
Напомним, в настоящее время экс-глава государства является фигурантом более десяти уголовных дел. Одним из последних является дело, связанное с вмешательством бывшего президента Украины в судебный процесс, а также давление на судей.
ИСТОЧНИК KP.RU