Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал о мечте остаться в живых

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-01T11:19:40+03:00

Бывший глава украинского государства рассказал, что мечтал бы завершить свои полномочия депутата Европарламета

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Пятый президент Украины Петр Порошенко поделился, кем видит себя через десять лет.

«Я бы очень хотел, чтобы я был жив, - рассказал он в интервью «Украинской правде». - И мечтал бы, чтобы я завершал свои полномочия депутата Европейского парламента».

Порошенко ранее заявлял, что в 2024 году намерен баллотироваться на должность депутата Европарламента. На это он рассчитывал после вступления Украины в Европейский Союз.

Сайт kp.ru писал, что Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью в урегулировании уголовных дел, которые заведены на него на Украине.

Напомним, в настоящее время экс-глава государства является фигурантом более десяти уголовных дел. Одним из последних является дело, связанное с вмешательством бывшего президента Украины в судебный процесс, а также давление на судей.

ИСТОЧНИК KP.RU