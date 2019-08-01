2019-08-01T08:30:44+03:00
Политика

Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине

Экс-глава украинского государства является фигурантом более десяти уголовных дел
Марина ВЕНЦОВА
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Бывший президент Украины Петр ПорошенкоБывший президент Украины Петр ПорошенкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям, в том числе BGR group, за помощью в урегулировании уголовных дел, которые в настоящее время заведены на него на родине. Об этом сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на свои источники.

"У него хорошо понимают, что все, происходящее в ГБР (Государственное бюро расследований), достаточно серьезно, и намерены защищаться от атак, - рассказал источник издания. - Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста".

При этом украинский политолог Алексей Якубин, как пишут "Вести", отметил, что Порошенко может повторить "сценарий Саакашвили". Например, по его словам, экс-президент может выехать на лечение или в Лондон, где закрепилась часть его окружения. Однако такая модель усложняет публичную защиту бизнес-активов внутри Украины, которые могут быть арестованы, считает эксперт.

Ранее сайт kp.ru писал, что Госбюро расследований Украины возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко. На этот раз – из-за его вмешательства в судебный процесс и давления на судей.

Напомним, в настоящее время экс-глава государства является фигурантом более десяти уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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