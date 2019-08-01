2019-08-01T11:45:13+03:00
Политика

В Балтийском море стартовали учения «Океанский щит-2019»

Участие принимает большинство кораблей, показанных на Главном военно-морском параде
Никита КЛЮЧЕНКОВ
Поделиться:
В прошлом году учения проходили в Средиземном мореВ прошлом году учения проходили в Средиземном мореФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В период с 1 по 9 августа 2019 года под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря проводится оперативное учение «Океанский щит-2019». По решению Минобороны это учение проводится на ежегодной основе начиная с 2018 года, когда учения проходили в Средиземном море.

Основной целью учения «Окенский щит» является отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ. В военном ведомстве особо подчеркивают необходимость регулярной проверки готовности сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Всего будет привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил, 10 634 человека личного состава Вооруженных Сил.

Основу корабельной группировки составляют корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде, проходившем 28 июля в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убийцу блогерши арестовали на два месяца
Доставлять гостей авиасалона МАКС планируют на вертолетах
Порошенко стал фигурантом дела о хищениях в армии
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Во втором конкурсе грантов Президента РФ на развитие гражданского общества примут участие 9073 проекта
Экс-президент Украины Петр Порошенко рассказал о мечте остаться в живых
Ким Чен Ын был впечатлен испытанием реактивного снаряда нового типа
Глава СК направил в регионы Сибири следователей для установления причин лесных пожаров
В Москве мужчина насиловал свою дочь на протяжении 18 лет
Власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для российских туристов
Ритейлерам пригрозили штрафами за нарушения в расстановке молока
Более трех миллионов россиян стали невыездными из-за долгов
Российского хакера Евгения Никулина в США могут лишить частных адвокатов