В Балтийском море стартовали учения «Океанский щит-2019»

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-01T11:45:13+03:00

В прошлом году учения проходили в Средиземном море Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В период с 1 по 9 августа 2019 года под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря проводится оперативное учение «Океанский щит-2019». По решению Минобороны это учение проводится на ежегодной основе начиная с 2018 года, когда учения проходили в Средиземном море.

Основной целью учения «Окенский щит» является отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ. В военном ведомстве особо подчеркивают необходимость регулярной проверки готовности сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Всего будет привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил, 10 634 человека личного состава Вооруженных Сил.

Основу корабельной группировки составляют корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде, проходившем 28 июля в Санкт-Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU