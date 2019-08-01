В Балтийском море стартовали учения «Океанский щит-2019»
В период с 1 по 9 августа 2019 года под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря проводится оперативное учение «Океанский щит-2019». По решению Минобороны это учение проводится на ежегодной основе начиная с 2018 года, когда учения проходили в Средиземном море.
Основной целью учения «Окенский щит» является отработка вопросов применения межфлотской группировки ВМФ. В военном ведомстве особо подчеркивают необходимость регулярной проверки готовности сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации, сообщает сайт телеканала «Звезда».
Всего будет привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил, 10 634 человека личного состава Вооруженных Сил.
Основу корабельной группировки составляют корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде, проходившем 28 июля в Санкт-Петербурге.
ИСТОЧНИК KP.RU