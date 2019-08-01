2019-08-01T16:04:14+03:00
Политика

Роскомнадзор готовит ответные меры на притеснение российских СМИ за рубежом

Ведомство подготовит соответствующие поправки в законодательство
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Роскомнадзор готовит ответные меры на притеснение российских СМИ за рубежом. Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб ДжавахадзеРоскомнадзор готовит ответные меры на притеснение российских СМИ за рубежом. Фото ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе
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Роскомнадзор готовит поправки в законодательство России для зеркального ответа на решения в отношении российских СМИ за рубежом, в частности - на штраф, который британский медиарегулятор Ofcom наложил на телеканал RT. Об этом в четверг, 1 августа, сообщается на сайте ведомства.

В Роскомнадзоре отметили, что неоднократно заявляли о применении принципа «зеркальности» в случае притеснения российских СМИ за рубежом, именно поэтому ведомство в ближайшие дни подготовит соответствующие поправки в законодательство.

«Цель поправок – приведение в соответствии с британскими стандартами норм, распространяющихся на иностранные СМИ, которые работают в России», - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Напомним, 26 июля, Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 000 английских фунтов. Причиной штрафа, по сообщению британского медиарегулятора, стало якобы имевшее место «нарушение принципа беспристрастности» со стороны RT в семи программах телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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