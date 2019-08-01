Генпрокуратура рассказала о моральных ценностях коррупционеров
Опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, отбывающих сроки за коррупцию, показал парадоксальные, противоречащие сложившимся стереотипам результаты. О проведенном исследовании рассказала сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова на форуме «Вместе против коррупции».
Для проведения опроса сотрудники НИИ Генпрокуратуры выбрали две группы: осужденные за коррупцию и обычные госслужащие.
В результате оказалось, что обе группы называли основными ценностями свободу, семью и любовь. В то же время опрошенные невысоко оценили материальные ценности, а также развлечения, общественное признание и «переживание прекрасного».
Однако обе группы низко ценят закон и власть. Ратинова заявила, что такое отношение к законодательству свидетельствует об определенном отчуждении госслужащих, в том числе имеющих высшее юридическое образование.
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ИСТОЧНИК KP.RU