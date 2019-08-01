Генпрокуратура рассказала о моральных ценностях коррупционеров

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-01T16:52:29+03:00

Результаты опроса отбывающих сроки за коррупцию в ведомстве назвали парадоксальными

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Опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, отбывающих сроки за коррупцию, показал парадоксальные, противоречащие сложившимся стереотипам результаты. О проведенном исследовании рассказала сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова на форуме «Вместе против коррупции».

Для проведения опроса сотрудники НИИ Генпрокуратуры выбрали две группы: осужденные за коррупцию и обычные госслужащие.

В результате оказалось, что обе группы называли основными ценностями свободу, семью и любовь. В то же время опрошенные невысоко оценили материальные ценности, а также развлечения, общественное признание и «переживание прекрасного».

Однако обе группы низко ценят закон и власть. Ратинова заявила, что такое отношение к законодательству свидетельствует об определенном отчуждении госслужащих, в том числе имеющих высшее юридическое образование.

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ИСТОЧНИК KP.RU