2019-08-01T16:52:29+03:00
Общество

Генпрокуратура рассказала о моральных ценностях коррупционеров

Результаты опроса отбывающих сроки за коррупцию в ведомстве назвали парадоксальными
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Генпрокуратура рассказала о моральных ценностях коррупционеровГенпрокуратура рассказала о моральных ценностях коррупционеровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, отбывающих сроки за коррупцию, показал парадоксальные, противоречащие сложившимся стереотипам результаты. О проведенном исследовании рассказала сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова на форуме «Вместе против коррупции».

Для проведения опроса сотрудники НИИ Генпрокуратуры выбрали две группы: осужденные за коррупцию и обычные госслужащие.

В результате оказалось, что обе группы называли основными ценностями свободу, семью и любовь. В то же время опрошенные невысоко оценили материальные ценности, а также развлечения, общественное признание и «переживание прекрасного».

Однако обе группы низко ценят закон и власть. Ратинова заявила, что такое отношение к законодательству свидетельствует об определенном отчуждении госслужащих, в том числе имеющих высшее юридическое образование.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о среднестатистическом портрете взяточника, который «нарисовала» Генпрокуратура. Типичным российским коррупционером оказался энергичный общительный мужчина в самом расцвете сил

ИСТОЧНИК KP.RU

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