2019-08-01T17:25:14+03:00
Общество

В России начнут искать должников с помощью камер

Ранее такой механизм использовался только в Москве
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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За должниками начнут следить с помощью камерЗа должниками начнут следить с помощью камерФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В скором времени в России появится новый способ поиска должников. За ними будут следить по камерам видеонаблюдения. Об этом сообщил глава ФССП (Федеральная служба судебных приставов) Дмитрий Аристов.

- В Москве, например, мы уже используем камеры видеонаблюдения для фиксации передвижения должников и их обнаружения на территории города Москвы. В этом направлении мы также будем идти, - приводит его слова РИА Новости.

Теперь такой механизм поиска должников будет использоваться не только в Москве, но и по всей России. При этом, никаких других принудительных мер для поимки неплательщиков специально вводиться не будет.

Ранее ФССП сообщала о том, что в России увеличилось количество граждан, которые не могут выехать за рубеж из-за долгов. Их стало на один миллион больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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