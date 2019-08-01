2019-08-01T17:34:53+03:00
В мире

МИД РФ: Лондон взял очередную высоту в антироссийской политике

Захарова прокомментировала идею Британии создать войсковые подразделений для наступательных военных действий в информационном пространстве
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Официальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД РФ Мария ЗахароваФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Намерения Великобритании создать специальные войсковые подразделения для осуществления наступательных военных действий в информационном пространстве - не просто «взятие очередной высоты в антироссийской политике», но и фактическое признание агрессивных намерений официального Лондона в цифровой среде. Соответствующие заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства особенно отметила, что британский Times прямым текстом сообщает, что новые подразделения будут «проводить кибератаки и распространять дезинформацию».

«Особая ирония состоит в том, что не прошло и месяца с момента организации британским внешнеполитическим ведомством так называемой глобальной конференции по свободе СМИ, как британские же власти обнажили свои истинные намерения, а именно - манипулировать информацией в военно-политических целях, в том числе в киберсреде», - отметила официальный представитель МИД РФ.

Кстати, напомним, что последнее время Лондон уделяет особое внимание российским СМИ. Так, 26 июля, британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал российский телеканал RT на 200 000 английских фунтов. Причиной штрафа, по сообщению регулятора, стало «нарушение принципа беспристрастности» со стороны RT в семи программах телеканала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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