Сириец зарезал казаха мечом в немецком Штутгарте

СЕГОДНЯ 18:40 2019-08-01T18:41:39+03:00

Преступник пытался скрыться с места убийства на велосипеде, но был задержан

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Сириец зарезал своего соседа по квартире во время ссоры на одной из улиц немецкого Штутгарта. Орудием убийства стал предмет, очень похожий на меч.

Инцидент произошел вечером в среду, 31 июля. Зарегистрированный в Германии 28-летний гражданин Сирии пересекся на улице со своим 36-летний соседом, казахом по национальности. Между мужчинами вспыхнула ссора, в ходе которой один из них пырнул мечом другого.

Свидетели происшествия вызвали полицейских, а сам преступник попытался скрыться с места на велосипеде, но был задержан.

Что стало причиной конфликта, пока неизвестно. Предполагаемый убийца предстанет перед судом в четверг, 1 августа, передает Bild.

Сайт kp.ru писал, что годом от удара меча погиб также житель Великобритании. Его сосед очень хотел вернуть свой долг, но, не получив денег, убил знакомого с помощью церемониального оружия. Суд приговорил нападавшего к пожизненному заключению.

ИСТОЧНИК KP.RU