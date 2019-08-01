Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми

СЕГОДНЯ 19:38 2019-08-01T19:38:45+03:00

Туристы вышли в море на байдарках еще 24 июля Фото: Алексей СТЕФАНОВ

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Пропавшие в районе Белого моря туристы найдены живыми. Спасатели эвакуируют их на вертолете в Сумский Посад. Об этом сообщил глава администрации Беломорского муниципального района Алексей Уханов.

Сайт kp.ru писал, что туристическая группа из 10 человек перестала выходить на связь еще в первый день экспедиции, 24 июля. Они должны были выйти на байдарках в Онежскую губу Белого моря в Карелии и вернуться обратно через пять дней, но пропали.

Спасатели не смогли сразу приступить к поискам туристам из-за плохой погоды. При этом сообщалось, что среди пропавших было двое подростков.

"Нашлась группа туристическая, ее на вертолет посадили, сейчас везут в Сумский Посад - у них там свой автотранспорт личный", - цитирует ТАСС Уханова.

Заместитель начальника Главного управления МЧС по республике Андрей Хилиманюк уточнил, что группа была подобрана на Кондострове в центре Онежской губы.

"Все живы, все здоровы, не было информации, что кому-то медицинская помощь нужна", - добавил замглавы карельского управления ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU