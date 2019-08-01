Пропавшие в Белом море туристы найдены живыми
Пропавшие в районе Белого моря туристы найдены живыми. Спасатели эвакуируют их на вертолете в Сумский Посад. Об этом сообщил глава администрации Беломорского муниципального района Алексей Уханов.
Сайт kp.ru писал, что туристическая группа из 10 человек перестала выходить на связь еще в первый день экспедиции, 24 июля. Они должны были выйти на байдарках в Онежскую губу Белого моря в Карелии и вернуться обратно через пять дней, но пропали.
Спасатели не смогли сразу приступить к поискам туристам из-за плохой погоды. При этом сообщалось, что среди пропавших было двое подростков.
"Нашлась группа туристическая, ее на вертолет посадили, сейчас везут в Сумский Посад - у них там свой автотранспорт личный", - цитирует ТАСС Уханова.
Заместитель начальника Главного управления МЧС по республике Андрей Хилиманюк уточнил, что группа была подобрана на Кондострове в центре Онежской губы.
"Все живы, все здоровы, не было информации, что кому-то медицинская помощь нужна", - добавил замглавы карельского управления ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU