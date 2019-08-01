В МИД России заявили о постепенном выходе Сирии из изоляции

СЕГОДНЯ 20:30 2019-08-01T20:30:49+03:00

Около 30 государств подтвердили свое участие в международной ярмарке в Дамаске Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

Уже около 30 стран подтвердили свое участие в запланированной на осень Международной ярмарке в Дамаске

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Около 30 стран подтвердили свое участие в запланированной на конец августа-начало сентября Международной торгово-промышленной ярмарке в Дамаске. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных России Мария Захарова.

"В Сирии постепенно восстанавливается мирная жизнь: активизируются естественные торгово-экономические связи, страна постепенно выходит из изоляции", - сказала дипломат.

Она напомнила, что ранее делегация республики посетила Минск, где прошло обсуждение участия белорусских компаний в постконфликтном восстановлении арабской страны. Также продолжается налаживание отношений Сирии с другими государствами региона. Например, недавно президент Палестины Махмуд Аббас заявил о намерении в ближайшее время посетить Дамаск.

Россия же вкладывается в стипендии для обучения сирийских студентов, выделяя треть от всех зарубежных грантов, сообщается на сайте МИД.

"КП" писала, что до настоящего момента все попытки арабских стран наладить отношения с президентом САР Башаром Асадом наталкивались на сопротивление со стороны США. В Вашингтоне грозились ввести санкции за любое сотрудничество с Дамаском.

ИСТОЧНИК KP.RU