2019-08-01T20:30:49+03:00
Политика

В МИД России заявили о постепенном выходе Сирии из изоляции

Уже около 30 стран подтвердили свое участие в запланированной на осень Международной ярмарке в Дамаске
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Около 30 государств подтвердили свое участие в международной ярмарке в ДамаскеОколо 30 государств подтвердили свое участие в международной ярмарке в ДамаскеФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
Изменить размер текста:

Около 30 стран подтвердили свое участие в запланированной на конец августа-начало сентября Международной торгово-промышленной ярмарке в Дамаске. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных России Мария Захарова.

Сирии постепенно восстанавливается мирная жизнь: активизируются естественные торгово-экономические связи, страна постепенно выходит из изоляции", - сказала дипломат.

Она напомнила, что ранее делегация республики посетила Минск, где прошло обсуждение участия белорусских компаний в постконфликтном восстановлении арабской страны. Также продолжается налаживание отношений Сирии с другими государствами региона. Например, недавно президент Палестины Махмуд Аббас заявил о намерении в ближайшее время посетить Дамаск.

Россия же вкладывается в стипендии для обучения сирийских студентов, выделяя треть от всех зарубежных грантов, сообщается на сайте МИД.

"КП" писала, что до настоящего момента все попытки арабских стран наладить отношения с президентом САР Башаром Асадом наталкивались на сопротивление со стороны США. В Вашингтоне грозились ввести санкции за любое сотрудничество с Дамаском.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24