Погода в Москве на 2 августа 2019 года: небольшие дожди и до 17 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:56 2019-08-02T07:56:39+03:00

Погода в Москве на 2 августа 2019 года будет облачная с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 2 августа 2019 года

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Погода в Москве на 2 августа 2019 года будет облачная с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки. Днем в Москве и Подмосковье температура не поднимется выше 17 градусов. В ночные часы в столице похолодает до 9 градусов, по области - до 6 градусов.

Ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что по прогнозам синоптиков начало последнего месяца лета не порадует россиян хорошей погодой. В начале августа норма дневной температуры для столицы должна составлять плюс 24 градуса, в ночное время суток - плюс 15 градусов. В конце месяца днем обычно бывает 19 градусов выше ноля, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в Москве будет холоднее нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU