2019-08-02T07:56:39+03:00
Общество

Погода в Москве на 2 августа 2019 года: небольшие дожди и до 17 градусов тепла

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 2 августа 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Погода в Москве на 2 августа 2019 года будет облачная с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадкиПогода в Москве на 2 августа 2019 года будет облачная с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадкиФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Погода в Москве на 2 августа 2019 года будет облачная с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки. Днем в Москве и Подмосковье температура не поднимется выше 17 градусов. В ночные часы в столице похолодает до 9 градусов, по области - до 6 градусов.

Ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба, передает Гидрометцентр России.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что по прогнозам синоптиков начало последнего месяца лета не порадует россиян хорошей погодой. В начале августа норма дневной температуры для столицы должна составлять плюс 24 градуса, в ночное время суток - плюс 15 градусов. В конце месяца днем обычно бывает 19 градусов выше ноля, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в Москве будет холоднее нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Студентка из Великобритании выбросилась из самолета в приступе паники
Медведев сказал, что его «достала» ситуация с недобросовестными подрядчиками
В Хорватии мужчина застрелил шестерых человек
США закупили вооружений и военной техники на триллионы долларов
Российские миллиардеры с начала года стали богаче на 36 миллиардов долларов
Массовую гибель пчел отметили в 30 регионах России
Следователи решили не возбуждать уголовное дело против отца сестер Хачатурян
Российские военные за неделю 12 раз понимались в небо на перехват иностранных самолетов
Россияне стали меньше доверять телевидению
Трамп пригрозил выпустить тысячи боевиков ИГ*, если их не заберут родные страны
В США отменили юбилейный Вудсток
У берегов Чили произошло землетрясение
В Москве три человека пострадали в ДТП с участием грузовика и легковушки
Трамп не обеспокоен пусками ракет КНДР
Поломка помешала самолету Бе-200 продолжить тушить пожары в Якутии
Цены не нефть резко упали после заявлений Трампа о пошлинах для Китая
Украина опровергла информацию об отставке главы офиса Зеленского
Трамп рассказал, о чем говорил с Путиным
Американская разведка заявила об очередном пуске ракет из КНДР
В Сургуте мужчина зарезал полицейского, который пытался его задержать