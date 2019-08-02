Появился список пострадавших в ДТП с автобусом в Ставрополье

СЕГОДНЯ 08:11 2019-08-02T08:11:47+03:00

Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Ставропольском крае увеличилось до 20. Фото: очевидцы

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Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика в Апанасенковском районе Ставропольского края увеличилось до 20. Как стало известно «КП», один человек находится в реанимации.

Вот список пострадавших.

1) Бахорева П. (26.09.05 г.р.)

2) Милешникова Р. (05.06.62 г.р.)

3) Поляшкина В. (14.01.89 г.р.)

4) Апресян Е. (12.06.80 г.р.)

5) Погосян А. (2015 г.р.)

6) Погосян А. (2010 г.р.)

7) Шаталов О. (21.12.93 г.р.)

8) Мордвинцева И. (16.10.63 г.р.)

9) Нешатый А. (15.05.75 г.р.)

10) Летягин А. (14.04.1979 г.р.)

11) Блинова В. (25.05.80 г.р.)

12) Боссе Т. (30.06.66 г.р.)

13) Боссе Т. (03.01.2000 г.р.)

14) Синкина М. (04.12.2003 г.р.)

15) Гучияев Р. (08.10.1976 г.р.)

16) Топчеева М. (1941 г.р.) (реанимация)

17) Махарашвили О. (09.09.1983 г.р.)

18) Киселева К. (24.02.2003 г.р.)

19) Васильева Е. (06.09.1963 г.р.)

20) Малышнина Г. (04.08.1978 г.р.)

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, в результате аварии в Ставрополье пять человек погибли и 14 пострадали. Как рассказали в УГИБДД, за полчаса до ДТП водителя автобуса останавливали на посту полиции в рамках профилактической акции "Сон за рулем", от отдыха он отказался.

В настоящее время установлено, что он погиб. В качестве одной из версий ЧП рассматривается усталость водителя автобуса. На месте происшествия работают экстренные службы, движение в данном направлении затруднено.

ИСТОЧНИК KP.RU