В центральной части Бангкока прогремели семь взрывов

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-02T10:06:38+03:00

Пока известно о двух пострадавших

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Серия из семи взрывов произошла в центральных районах Бангкока. Как сообщает Nation TV, в результате ЧП пострадали два человека.

Отмечается, что первые три взрыва прозвучали после 05:00 (01:00 по московскому времени) в районе Прату Нам. Один из них раздался на углу улицы Пхетчабури, а затем два в 300 метрах от первого взрыва на первом этаже здания гостиницы Indra Regent Hotel. Там расположены торговая галерея,а также магазины одежды.

Установлено, что самодельное взрывное устройство при первом взрыве было спрятано в куче сухих листьев. В результате взрыва пострадали два работника муниципальных служб, которые находились неподалеку. Оба пострадавших получили легкие ранения.

Район Прату Нам находится недалеко от конгресс-центра в гостинице Centara Grand, где в настоящее время проходит 52-я ежегодная встреча министров иностранных дел АСЕАН.

Ранее сайт kp.ru писал, что в таиландском порту Лаем Чабанг произошел взрыв и пожар на судне, перевозившем контейнеры.

ИСТОЧНИК KP.RU