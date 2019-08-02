Кличко заявил, что считает себя «английской королевой»

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-02T10:55:20+03:00

Мэр Киева не хочет просто «возлагать цветы и разрезать ленточки» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Киева не хочет просто «возлагать цветы и разрезать ленточки»

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Без влияния на внутренние процессы, которые происходят в городе, мэр Киева становится английской королевой. Соответствующие заявление сделал глава украинской столицы Виталий Кличко.

«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится "английской королевой", просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?», - заявил он в интервью изданию «РБК – Украина».

Кличко назвал абсурдом ситуацию, которая сложилась в Киеве, где«мэр города не имеет исполнительной власти, влияния на бюджет столицы, на реализацию предвыборных проектов».

Напомним, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости уволить Кличко с должности мэра украинской столицы. В ответ бывший глава Киева на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение к лидеру незалежной, в котором назвал его команду «лживыми непрофессионалами».

ИСТОЧНИК KP.RU