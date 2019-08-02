2019-08-02T10:55:20+03:00
Политика

Кличко заявил, что считает себя «английской королевой»

Мэр Киева не хочет просто «возлагать цветы и разрезать ленточки»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мэр Киева не хочет просто «возлагать цветы и разрезать ленточки»Мэр Киева не хочет просто «возлагать цветы и разрезать ленточки»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Без влияния на внутренние процессы, которые происходят в городе, мэр Киева становится английской королевой. Соответствующие заявление сделал глава украинской столицы Виталий Кличко.

«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится "английской королевой", просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?», - заявил он в интервью изданию «РБКУкраина».

Кличко назвал абсурдом ситуацию, которая сложилась в Киеве, где«мэр города не имеет исполнительной власти, влияния на бюджет столицы, на реализацию предвыборных проектов».

Напомним, 24 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости уволить Кличко с должности мэра украинской столицы. В ответ бывший глава Киева на своей странице в Facebook опубликовал видеообращение к лидеру незалежной, в котором назвал его команду «лживыми непрофессионалами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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