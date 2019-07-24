Зеленский потребовал уволить Кличко из администрации Киева

СЕГОДНЯ 15:18 2019-07-24T15:18:58+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский инициировал снятие мэра Киева Виталия Кличко с должности главы городской государственной администрации (КГГА). Соответствующее письмо руководитель Офиса главы государства Андрей Богдан направил министру правительства страны Александру Саенко.

Кто займет пост, после его освобождения, пока неизвестно. Назначение состоится не раньше сентября. Увольнение же Кличко является больше формальностью, поскольку все главы местных администраций освобождаются от исполнения обязанностей после избрания нового президента. К слову, пресс-служба политика пока не получила официального уведомления.

"Вот то, что выбросили в пространство, то мы и обсуждаем. Копию или сообщение о таком письме нам еще не прислали", – сообщила представитель мэра Оксана Зиновьева в комментарии "24 каналу".

Сайт kp.ru писал, что ранее в июле Кличко встретился с Зеленским, и президент сообщил ему о намерении разделить полномочия по управлению столицей. На данный момент должность председателя КГГА и мэра Киева является "совместно-совмещенной".

ИСТОЧНИК KP.RU