2019-08-02T11:48:29+03:00
В мире

Сеул введет ответные ограничения в отношении Японии

Ранее Токио исключило Южную Корею из списка «белых» стран
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сеул введет ответные ограничения в отношении ЯпонииСеул введет ответные ограничения в отношении ЯпонииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сеул намерен ввести ограничения в торговле с Токио в ответ на решение правительства Японии исключить Южную Корею из списка «белых» стран, в которые без ограничений и по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Соответствующие заявление сделал вице-премьер по экономическим вопросам РК Хон Нам Ги.

«Наша страна также намерена исключить Японию из списка доверенных торговых партнеров. Мы планируем приступить к процедуре усиления контроля за экспортом», - сказал он.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выразил сожаление по поводу решения Токио, назвав его безрассудным. Лидер Республики также отметил, что Япония проигнорировала все дипломатические попытки южнокорейского правительства.

Напомним, решение японских властей официально вступит в силу 28 августа. Но уже в начале июля власти Японии ввели в отношении Южной Кореи экспортные ограничения на материалы стратегического назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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