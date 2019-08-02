В США пилот посадил неисправный самолет на городскую улицу

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-02T12:40:16+03:00

Пилот не задел другие машины и не пострадал сам. Фото: кадр с видео

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Частный легкомоторный самолет Rand Robinson KR-2 экстренно приземлился посреди городской улицы в США. В результате не пострадали ни люди, ни имущество.

Во время полета в самолете начались неполадки и двигатель отключился. Пилот спланировал на автомагистраль и, выравнивая машину, сел в промежуток между едущими машинами. Проехав по дороге около ста метров самолет остановился. Местный полицейский патрульный немедленно сообщил об инциденте и помог убрать самолет с проезжей части, сообщает сайт телеканала «Звезда».

«Небольшой самолет приземлился на Pacific Ave в Spanaway между 135-й и 143-й улицами, после того как у него закончилось топливо. Самолет находится вне проезжей части, и движение осуществляется. Патруль прибыл на место», - сообщил окружной шериф в твиттере полиции Сиэтла.

Позже пилот дал интервью местным газетам где рассказал что летел на работу, когда двигатель самолета внезапно заглох. Почему это произошло пока неизвестно, но по предварительной версии, у самолета вышла из строя система подачи топлива.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723646" frameborder="0"></iframe> Видео вынужденной посадки легкомоторного Rand Robinson KR-2 на дорогу в Паркленде, штат Вашингтон, США.

ИСТОЧНИК KP.RU