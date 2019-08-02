«Туполев» готовит свою замену для Ан-12

СЕГОДНЯ 14:13 2019-08-02T14:13:56+03:00

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ПАО «Туполев» запланировало создание нового среднего транспортного самолета на замену Ан-12.

«В перспективе - работы по созданию среднего военно-транспортного самолета», - заявил глава «Туполева» Александр Конюхов в ходе празднования 70-летнего юбилея Жуковской летно-испытательной и доводочной базы

Также Конюхов рассказал о планах предприятия запустить линию обслуживания Ту-204 и Ту-214 до конца 2019 года и анонсировал масштабные работы по модернизации Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС.

Ан-12 - советский военно-транспортный самолет, разработанный в конце 1950-х годов. Максимальная коммерческая нагрузка - 21 тонна, крейсерская скорость - 570 км/ч. Самолет разрабатывался в СССР, в ГП «Антонов», которое после распада страны осталось на Украине.

АК «Ильюшин» также ранее объявил о своих планах по замене Ан-12. Комплекс предложил свои модели легкого транспортника Ил-112 и среднего Ил-276. Второй вариант заявлялся как принятый и должен поступить в войска в 2026 году.

ИСТОЧНИК KP.RU