2019-08-02T14:13:56+03:00
Политика

«Туполев» готовит свою замену для Ан-12

Ранее о своих планах модернизации отечественного авиапарка заявил АК «Ильюшин»
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Военно-транспортный самолет Ан-12Военно-транспортный самолет Ан-12Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ПАО «Туполев» запланировало создание нового среднего транспортного самолета на замену Ан-12.

«В перспективе - работы по созданию среднего военно-транспортного самолета», - заявил глава «Туполева» Александр Конюхов в ходе празднования 70-летнего юбилея Жуковской летно-испытательной и доводочной базы

Также Конюхов рассказал о планах предприятия запустить линию обслуживания Ту-204 и Ту-214 до конца 2019 года и анонсировал масштабные работы по модернизации Ту-22М3М, Ту-160 и Ту-95МС.

Ан-12 - советский военно-транспортный самолет, разработанный в конце 1950-х годов. Максимальная коммерческая нагрузка - 21 тонна, крейсерская скорость - 570 км/ч. Самолет разрабатывался в СССР, в ГП «Антонов», которое после распада страны осталось на Украине.

АК «Ильюшин» также ранее объявил о своих планах по замене Ан-12. Комплекс предложил свои модели легкого транспортника Ил-112 и среднего Ил-276. Второй вариант заявлялся как принятый и должен поступить в войска в 2026 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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