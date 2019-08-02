2019-08-02T17:13:09+03:00
Политика

В новых парашютах для «Ратника» десантники смогут вести бой в воздухе

НИИ парашютостроения смогло устранить главную проблему военных парашютов - беспомощность бойца в воздухе
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Испытания новой системы начнутся в ближайшее времяИспытания новой системы начнутся в ближайшее времяФото: Николай ХИЖНЯК
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Новое поколение парашютно-десантных систем Д-14 «Шелест» предназначенных для экипировки «Ратник» будет прорывным по сравнению со старыми армейскими парашютами. Новая экипировка позволит вести стрельбу еще до приземления.

«У бойца на груди есть стрелковое вооружение, которое находится в руках. Ранее оно было недоступно, потому что спереди находился запасной парашют, соответственно, автомат крепился уже снизу, был вне зоны действий, и десантник не мог его сразу достать. Исходя из новой концепции, военнослужащий фактически может вступить в бой начиная уже с воздуха», - рассказал главный конструктор НИИ парашютостроения Владимир Качалов.

Он пояснил, что у этой системы нестандартная для отечественных систем компоновка: раньше основной парашют находится сзади, запасной - спереди, а грузовой контейнер - сзади под парашютным ранцем, то у «Шелеста» оба парашюта на спине, а контейнер перенесен на грудь. Кроме того, система получит точки для подвески дополнительных модулей, например под вторичное оружие или дополнительный контейнер для груза.

По словам конструктора, испытания Д-14 начнутся в НИИ парашютостроения в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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