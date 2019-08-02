2019-08-02T17:15:51+03:00
В мире

Сеул исключил Японию из «белого списка» торговых партнеров

Южная Корея дала симметричный ответ на действия японского правительства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сеул исключил Японию из «белого списка» торговых партнеровСеул исключил Японию из «белого списка» торговых партнеровФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сеул принял ответные меры на решение Токио ввести ограничения в торговле с Южной Кореей и исключил Японию из списка «белых стран» для экспорта. Об этом сообщил вице-премьер республики, министр экономики и финансов Хон Нам Ги.

«Хотя в дальнейшем мы продолжим усилия по дипломатическому урегулированию вопроса, мы также предпримем меры по ужесточению экспортного контроля, исключив Японию из "белого списка" стран"», - заявил он.

Напомним, правительство Японии исключило Южную Корею из списка «белых» стран, в которые без ограничений поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Официально решение вступит в силу 28 августа. Сеул обещал дать симметричный ответ и сообщил о намерении усилить контроля за экспортом.

В пятницу,2 августа, первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чо Се Ён вызвал посла Японии Ясумасу Нагаминэ для вручения ему ноты протеста после решения Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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