2019-08-02T17:57:20+03:00
Общество

Кучерена посоветовал спрашивать у МВД РФ разрешения использовать в фильмах полицейскую форму

Ранее актера Дмитрия Смолева задержали за публикацию видео, где он одет в форму сотрудника ГИБДД
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Кучерена посоветовал спрашивать у МВД РФ разрешения использовать в фильмах полицейскую формуКучерена посоветовал спрашивать у МВД РФ разрешения использовать в фильмах полицейскую формуФото: Архив "КП"
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Председатель общественного совета при МВД РФ Анатолий Кучерена отметил, что планируется поднять вопрос о необходимости получения разрешения у министерства, прежде чем использовать полицейскую форму при съемках кинолент.

Ранее стало известно о том, что полиция задержала актера московского театра "Современник" Дмитрия Смолева за публикацию видеоролика, где он одет в форму сотрудника ГИБДД. Судом актеру было назначено наказание в виде административного ареста сроком на восемь суток.

- Из этого ролика явствует, что человек, который одет в форму, явно проявляет неуважение к полицейским и дискредитирует службу органов внутренних дел, - прокомментировал Кучерена.

Он также подчеркнул, что Кучерена отметил, что хорошо относится к актерской профессии, но посоветовал помнить о том, что "в органах внутренних дел работают тысячи людей и не нужно делать такой плевок в адрес тех, кто добросовестно и честно работает в полиции", сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на днях актера театра «Современник» арестовали на 8 суток за видео, где он изображал пьяного гаишника. В полиции не оценили шутку и завели административное дело по статье «мелкое хулиганство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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