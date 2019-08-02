За сутки Минобороны потушило 60 очагов лесных пожаров в Сибири

СЕГОДНЯ 18:03 2019-08-02T18:03:47+03:00

Изменить размер текста: A A

За сутки в пятницу, 2 августа, самолеты Министерства обороны России потушили 60 очагов лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области на площади более 90 тысяч гектаров. Об этом сообщили в ведомстве.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны, за день самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации совершили 26 вылетов и сбросили на очаги возгорания более 1 тысячу тонн воды.

Как сообщал сайт kp.ru, заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков рассказал о плане-графике Министерства обороны, в соответствии с которым Ил-76 будут вылетать на тушение лесных пожаров не менее двадцати раз в сутки.

В пятницу, 2 августа, в МЧС России сообщили, что ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае сократился более чем в пять раз.

ИСТОЧНИК KP.RU