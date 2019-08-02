2019-08-02T14:06:08+03:00
Происшествия

МЧС: Скорость распространения лесных пожаров в Сибири уменьшилась в пять раз

С начала августа пожарные ликвидировали 19 очагов возгорания на территориях Якутии, Иркутской области и Красноярском крае
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МЧС: Скорость распространения лесных пожаров в Сибири уменьшилась в пять разМЧС: Скорость распространения лесных пожаров в Сибири уменьшилась в пять разФото: REUTERS
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В МЧС России сообщили, что более чем в пять раз сократился ежедневный прирост площадей лесных пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае, где на сегодняшний день не потушенными остаются 388 очагов возгорания.

Как сообщат со ссылкой на МЧС России, с начала августа пожарные ликвидировали 19 точек на территориях указанных трех субъектов

Ранее заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков рассказал о разработанным планом-графиком Министерства обороны России, в соответствии с которым самолеты Ил-76 будут вылетать на тушение лесных пожаров в Сибири не менее 20 раз в сутки.

В пятницу, 2 августа, сообщили, что с утра Ил-76 ВКС России уже совершили 18 вылетов на тушение лесных пожаров на территории Красноярского края. В результате было ликвидировано 18 очагов возгораний.

Напомним, масштабные природные пожары охватили территорию Иркутской области, Красноярского края, частично в Бурятии и Республике Саха. В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введён в 5 регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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