СЕГОДНЯ 19:20 2019-08-02T19:22:23+03:00

Правительство Москвы согласовало митинги на 10 и 11 августа на проспекте Сахарова Фото: REUTERS

Ранее властям были направлены два соответствующих уведомления от граждан

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Первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник заявил, что столичная мэрия полностью согласовала проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый.

- 31 июля в правительство Москвы поступило два уведомления от группы граждан. Организатор митингов - Виктор Шендерович, - прокомментировал Олейник.

Он также подчеркнул, что митинги будут проводиться 14:00 до 16:30 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова (внешняя сторона) с установкой специальной трибуны у дома 9, сообщает "РИА Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на озабоченность Парижа митингами в Москве. Она напомнила о том, как в самой Франции разгоняют протесты "желтых жилетов".

ИСТОЧНИК KP.RU