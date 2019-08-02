СК: Среди задержанных на акции 27 июля выявлено более 130 уклонистов

СЕГОДНЯ 20:46 2019-08-02T20:52:10+03:00

После проверки участников митинга выяснилось, что они длительное время прятались от военной службы

Изменить размер текста: A A

Более 130 человек, задержанных во время несанкционированного митинга в Москве 27 июля, оказались уклонистами. В ходе проверки личностей задержанных участников акции выяснилось, что они длительное время уклонялись от службы в армии, сообщила в пятницу пресс-служба Следственного комитета.

- Следственными органами СК РФ установлено, что среди задержанных на несанкционированных акциях, произошедших в Москве 27 июля, - 134 жителя столицы, длительное время уклоняющихся от прохождения военной службы, - рассказали представители СК. - В следственные органы ГСУ СК России по Москве уже поступили материалы доследственных проверок в отношении 16 таких граждан, в рамках которых будет установлено наличие или отсутствие в их действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы»).

Представители Следственного комитета подчеркнули, что даже уголовная ответственность не освобождает уклонистов от прохождения военной службы.

Напомним, на несогласованную акцию в центре столицы 27 июля пришли более 3,5 тысяч человек. Митинг проводился в поддержку кандидатов в Московскую городскую думу от оппозиции, не прошедших регистрацию на выборы. Кандидатам было отказано в регистрации из-за нарушений в ходе сбора подписей в их поддержку. Так, в подписных листах 22 претендентов были обнаружены 339 подписей умерших людей. Еще одно нарушение — использование несуществующих паспортных данных либо паспортов с истекшим сроком: у 13 кандидатов в подписных листах было выявлено более 9 тысяч таких паспортов. Кандидаты, не допущенные на выборы, могли по закону обжаловать решения избиркомов, однако они предпочли действовать более публичными методами и организовали несогласованный митинг.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/723741" frameborder="0"></iframe> Москвичи против беспорядков.Беспорядки в Москве случились 27 июля. Провокаторы вывели на несанкционированный митинг 3,5 тысячи человек. В центре столицы бунтари устроили драки с полицией, они перекрыли Садовое кольцо. Корреспондент «КП» опросила москвичей: «Поддерживают ли они несанкционированные акции в столице?» Реакцию горожан вы можете увидеть сами.

ИСТОЧНИК KP.RU