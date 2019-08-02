В Киеве получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы

СЕГОДНЯ 19:23 2019-08-02T19:35:24+03:00

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос отметил, что жителей ЛНР и ДНР, обратившихся за получением российского паспорта, вызвали на допросы.

При этом он заявил, что следователи действуют согласно украинскому законодательству. Они, по словам Матиоса, занимаются установлением личностей граждан Украины, которые решили получить российский документ.

Сообщается, что из 13 тысяч человек, о которых известно властям страны, личности большинства были установлены, сообщает "Радио НВ".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти Украины намерены пресечь выдачу российских паспортов жителям Донбасса. Глава СНБО предложил ввести наказание за паспортизацию жителей ДНР и ЛНР. В Киеве обсуждается возможность введение мер против паспортизации, чтобы максимально усложнить, либо совсем прекратить этот процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU