2019-07-22T07:00:38+03:00
Политика

Власти Украины намерены пресечь выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Глава СНБО предложил ввести наказание за паспортизацию жителей ДНР и ЛНР
Юлия ДИВЕЕВА
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В Киеве хотят остановить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНРВ Киеве хотят остановить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНРФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Украина намерена пресечь выдачу паспортов Российской Федерации жителям самопровозглашенных Донецкой и Лугансткой народных республик. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

По его словам, в Киеве обсуждается возможность введение мер против паспортизации, чтобы максимально усложнить, либо совсем прекратить этот процесс.

“Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", - заявил Данилюк.

Какие именно меры собирается предпринять Киев, секретарь СНБО не уточнил, передает Интерфакс.

Как писал сайт "КП" 17 июля, президент России Владимир Путин уровнял в правах на российский паспорт и жителей ДНР - ЛНР, и тех, кто когда-то бежал в Россию с территорий Донбасса, ныне подконтрольных Киеву. У них появилась возможность узаконить свой статус и получить российское гражданство в упрощенной форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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