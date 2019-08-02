2019-08-02T20:13:13+03:00
Политика

Путин подписал закон, который упрощает, в частности, выдачу украинцам вида на жительство в России

Срок рассмотрения соответствующего запроса сокращается с шести до четырех месяцев
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Путин подписал закон, который упрощает, в частности, выдачу украинцам вида на жительство в РоссииПутин подписал закон, который упрощает, в частности, выдачу украинцам вида на жительство в РоссииФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень иностранных граждан, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание в России.

Таким образом, срок рассмотрения соответствующего запроса сокращается с шести до четырех месяцев. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Еще один пункт закона заключается во введении бессрочного вида на жительство.

Таким образом, упрощенный режим получения вида на жительство распространяется на лиц, родившихся на территории РСФСР и имевших в прошлом гражданство СССР, на лиц моложе 18 лет, чьи родители либо постоянно живут в РФ. Либо получают вид на жительство вместе с детьми, а также на тех, чьи родители или дети - граждане РФ и постоянно проживают в стране.

Более того, без учета утверждаемой правительством квоты будет выдаваться разрешение на временное проживание иностранцам, родившимся в России или состоящим в браке с гражданами РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Киеве получивших паспорта РФ украинцев вызвали на допросы. Главный военный прокурор страны заявил, что следователи действуют согласно украинскому законодательству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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