Владимир Путин утвердил поправки о снижении НДС для ягод и фруктов до 20%
Российский лидер Владимир Путин утвердил новые поправки в Налоговый кодекс РФ. Согласно им НДС для плодово-ягодной продукции снижается до 10%, а на пальмовое масло увеличивается до 20%.
Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования.
Сообщается, что снижение НДС при реализации плодово-ягодной продукции позволит российским производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 2021 года. Данный закон направлен на развитие частного жилого сектора. Стало известно, что изначально в парламенте предлагалось продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2022 года. Однако этот срок был сокращен на год, до марта 2021 года.
ИСТОЧНИК KP.RU