2019-08-02T21:57:27+03:00
Политика

Владимир Путин утвердил поправки о снижении НДС для ягод и фруктов до 20%

При этом налог на пальмовое масло было решено увеличить до 20%
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Владимир Путин утвердил поправки о снижении НДС для ягод и фруктов до 20%Владимир Путин утвердил поправки о снижении НДС для ягод и фруктов до 20%Фото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин утвердил новые поправки в Налоговый кодекс РФ. Согласно им НДС для плодово-ягодной продукции снижается до 10%, а на пальмовое масло увеличивается до 20%.

Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его опубликования.

Сообщается, что снижение НДС при реализации плодово-ягодной продукции позволит российским производителям увеличить объемы оборотных средств и направить их на закладку новых садов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 2021 года. Данный закон направлен на развитие частного жилого сектора. Стало известно, что изначально в парламенте предлагалось продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2022 года. Однако этот срок был сокращен на год, до марта 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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