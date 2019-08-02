2019-08-02T21:04:10+03:00
Общество

Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 2021 года

Данный закон направлен на развитие частного жилого сектора
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 2021 годаВладимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии" до 2021 годаФото: REUTERS
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Российский лидер Владимир Путин подписал закон о продлении "дачной амнистии до 1 марта 2021 года".

Сообщается, что он будет направлен направлен на стимулирование вовлечения жилой недвижимости в гражданский оборот и развитие частного жилого сектора.

Стало известно, что изначально в парламенте предлагалось продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2022 года, однако по итогам переговоров с кабмином этот срок был сокращен на год, до марта 2021 года.

Новый закон также делает бессрочной норму о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ (напомним, ее действие истекало 1 марта 2020 года). Кроме того, он продлевает до 1 марта 2022 года для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, пишет "ТАСС".

Новый документ также должен решить проблемы оформления земельных участков под многоквартирными домами.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин подписал закон о стабилизации цен на бензин. Документ устанавливает компенсации нефтяникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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