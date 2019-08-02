2019-08-02T22:44:49+03:00
Политика

В МИД РФ отреагировали на новые санкции США по делу Скрипалей

Мария Захарова подчеркнула, что Штаты вновь пытаются обострить отношения с Россией
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В МИД РФ отреагировали на новые санкции США по делу СкрипалейВ МИД РФ отреагировали на новые санкции США по делу СкрипалейФото: ТАСС
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала очередные санкции США в отношении России в связи с делом об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Дипломат уверена, что Штаты продолжают использовать прошлогоднюю инсценировку с отравлением Скрипалей, чтобы обострить отношения с Россией.

При этом Захарова подчеркнула, что анонсированные США санкции по большому счету дублируют антироссийские меры, которые вводились в предыдущие годы.

- Как мы уже отмечали, авторы многочисленных санкционных списков теперь делают основной расчёт на пропагандистский эффект, на постоянное продвижение темы санкций в медийном пространств, - отметила Мария Захарова, сообщает сайт Министерства иностранных дел.

В самом ведомстве отметили, что новые санкции будут «72-ми по счёту с 2011 года» и «Вашингтон всякий раз лишь выставляет напоказ своё бессилие».

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Мария Захарова прокомментировала новости о том, что США снова покупают нефть из Венесуэлы. Официальный представитель МИД России отметила непоследовательность действий Вашингтона в отношении Каракаса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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