2019-08-02T22:59:59+03:00
В мире

В США начали разрабатывать запрещенные ДРСМД ракеты

Пентагон вновь обвинил РФ в несоблюдении условий Договора
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США начали разрабатывать запрещенные ДРСМД ракетыВ США начали разрабатывать запрещенные ДРСМД ракетыФото: REUTERS
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В Пентагоне заявили, что Штаты приступают к разработке неядерных ракет наземного базирования, которые были запрещены ДРСМД.

- В связи с несоблюдением Россией условий договора министерство обороны приступило к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с 2017 года, - прокомментировал пресс-секретарь Пентагона Джонатан Хоффман.

Он также отметил, что изначальные усилия министерства в области научных исследований и разработок были сосредоточены только на мобильных крылатых и баллистических ракетных системах наземного базирования в неядерном исполнении.

- Министерство обороны будет в полной мере продолжать разработку этих обычных ракет наземного базирования в качестве разумного ответа на действия России, - подытожил Хоффман.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в МИД РФ сообщили, что действие договора о РСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения в начале 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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