2019-08-02T11:45:22+03:00
Политика

МИД РФ: действие договора ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США

Вашингтон объявил об одностороннем выходе из данного соглашения в начале 2019 года
Марина ВЕНЦОВА
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Действие договора РСМД прекращено с сегодняшнего дня по инициативе СШАДействие договора РСМД прекращено с сегодняшнего дня по инициативе СШАФото: Михаил ФРОЛОВ
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Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекращено со 2 августа по инициативе Соединенных Штатов. Об этом в пятницу сообщили в МИД России.

"Второго августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года", - говорится в документе.

США объявили об одностороннем выходе из данного соглашения в начале текущего года. Замглавы МИД России Сергей Рябков накануне заявил, как писал сайт kp.ru, что 2 августа ДРСМД уйдет в историю. Он отметил, что никаких дополнительных процедур для прекращения его действия не требуется. По представителя российского внешнеполитического ведомства, действие Договора просто прекращается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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