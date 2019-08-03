Трамп заявил об исчезновении проблемы, мешавшей добрым отношениям между США и Россией

СЕГОДНЯ 03:56 2019-08-03T03:56:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп заявил, что причина, стояла на пути к установлению добрых отношений между Россией и Америкой «мертва». По мнению главы Белого дома, сейчас все налаживается. А причиной он называл расследование спецпрокурора Роберта Мюллера

- Я думаю, что отношения хорошие. Мы стараемся, чтобы у нас были хорошие отношения. Это было очень тяжело в свете охоты на ведьм, которая теперь мертва, - сказал Трамп журналистам.

Под охотой на ведьм американский лидер подразумевал расследование Мюллера о том, что Россия якобы вмешивалась в выборы президента США, на которых победил Трамп. Обе стороны отрицает это. Спецпрокурор почти два года вел расследование.

Напомним, что в конце июля этого года суд Манхэттена отклонил иск демократов о "сговоре" Трампа с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU